AK Partili Yılmaz'dan ''özür'' açıklaması

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz aracını durduran trafik polisine sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine "Ekibine tükürürüm senin, şerefsiz" gibi ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, olay anını gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında katıldığı yayında anlattı.

T24'ün aktardığına göre Yılmaz, "Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" dedi.

"Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum" diyen Yılmaz, "Kayıtların alınma şekli usulsüz, yapılan işlem baştan aşağı usulsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usulsüz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Özdemir'in "Olaydan sonra açığa alındılar, polisleri siz mi sürdürdünüz?" sorusuna ise "Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim" şeklinde cevap verdi.

Zeynep Gül Yılmaz, Özdemir'in "Danışmanınız polislerden kimlik soruyor, bu normal mi sizce?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Vatandaşın da polise kimlik sorma hakkı vardır. Orada karşılaştığımız muamele normal olmadığı için hem şikâyet hakkımızı kullanmak adına hem de karşımızdakinin polis memuru olduğunu bilmemiz açısından çok normal."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.