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AK Partili vekil Kırkpınar: Muhalefet, büyümemize çok üzüldü

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 'Muhalefet, beklentilerin ötesinde büyümemize çok üzüldü, adeta karalar bağladı.' dedi.

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02.06.2021 18:23:54
AK Partili vekil Kırkpınar: Muhalefet, büyümemize çok üzüldü

Kırkpınar, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, iktidar olarak salgınla mücadele sürecinde 661 milyar lirayı bulan hibe ve destek verdiklerini belirtti.

Muhalefet partilerinin, komik şov, kurgu ve yalanlarını iyi bildiklerini dile getiren Kırkpınar, "Milletimiz de zaten biliyor. Genel Başkan edasıyla konuşturduğunuz ve adına 'çiftçi' dediğiniz kendi parti mensuplarınızı bu millete yanlış mesaj vermek için kullanmaktan artık vazgeçin çünkü bu numaralarınız artık tutmuyor. Milleti kandırmaktan, tahrik etmekten ve provoke etmekten vazgeçin. Sabredin, zamanı geldiğinde, sandığı götürdüğümüzde millet gerekli cevabı verecektir." diye konuştu.

AK Partili Kırkpınar, Türkiye'nin 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü ifade ederek, "Muhalefet, beklentilerin de ötesinde büyümemize çok üzüldü, adeta karalar bağladı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi, DEAŞ'ı eğitmekle suçlayan ve PKK/YPG destekçisi" sosyolog Slavoj Zizek'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edildiğini de anlatan Kırkpınar, bu daveti kınadığını söyledi. Kırkpınar, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sıkıştıkça bu tür provokasyonlara başvuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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