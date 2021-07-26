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AK Partili Turan: Çin'den sonra en çok büyüyen ikinci ülke Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye ekonomisinin pandemiye rağmen büyüdüğüne dikkat çekti.

1 Saat Önce
2021-07-26 21:54:42
AK Partili Turan: Çin'den sonra en çok büyüyen ikinci ülke Türkiye

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis'in çalışmalarını dondurma ve Başbakanı görevden alma kararına ilişkin, "Nerde Birleşmiş Milletler? Nerede bize Kıbrıs'ta ayar vermeye çalışanlar? Eğer ayar vereceksen Tunus'un demokrasisine ‘dur' diyenlere ayar vermen lazım. Ama biz şunu yaşadık gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus'ta da su akacak yolunu bulacak, demokrasi galip gelecek diye inanıyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesindeydi. Turan, Türkiye ekonomisinin salgın şartlarında da büyüdüğünü vurgulayarak, "Gururla söylüyorum ki Çin'den sonra dünyada en çok büyüyen ikinci ülke Türkiye. Büyümeye devam edeceğiz. Pandemiye rağmen devam edeceğiz" dedi.

Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye bugün Azerbaycan'daki Karabağ sorununun çözümü için var. Kuzey Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın açılması için en güçlü iradeyi koymak için var. Mavi vatanda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de her yerde Türkiye artık ‘Ben varım' diyor. Kapalı Maraş'ta biliyorsunuz 50 yıllık bir rüya vardı. Bu rüyanın ete kemiğe bürünmesinin karşılığı geçen hafta mülkiyet haklarının korunması kaydıyla Cumhurbaşkanım oranın açılacağını söyledi. Hiçbir işte çözüm üretemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, Türkiye'yi kınadı. İsrail Filistin'i işgal eder görmez, Amerika komşuluğumuzun olduğu yerlerde PYD'ye silah teslim eder görmezler. Ama egemenlik hakkımızın gereği olarak atılan adımda Türkiye'yi kınarlar. Kınasınlar. Biz eski Türkiye değiliz. Güçlü işler yapmak için buradayız. Daha iddialı işler yapmak için buradayız.

Tunus'ta yaşananlara da değinen Turan, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bu milletin emanetini omuzlarımızda hissediyoruz. Bakınız daha dün biliyorsunuz kardeş ülke Tunus'ta meclisi kapattılar. Arap Baharı'nın başladığı en özel demokrasinin talep edildiği yerlerden bir tanesiydi. Çok kıymetli adımlar atıldı, herkes sorumlu davrandı. Koalisyonlar kuruldu. Ama gelinen yerde bir gecede bir kararnameyle meclis kapatıldı, meclis başkanı kendi meclisine giremedi. Nerde Birleşmiş Milletler? Nerede bize Kıbrıs'ta ayar vermeye çalışanlar? Eğer ayar vereceksen Tunus'un demokrasisine ‘dur' diyenlere ayar vermen lazım. Ama biz şunu yaşadık gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus'ta da su akacak yolunu bulacak, demokrasi galip gelecek diye inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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