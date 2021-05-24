AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?

'X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti’ye oy veriyor' diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 'Z kuşağı söz konusu olduğunda 'AK Parti’ye oy veririm' diyen gençlerin oranı yüzde 33' ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, X, Y ve Z kuşaklarının analizini yaptığını söyledi. "X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti'ye oy veriyor" diyen Şen, "Z kuşağı söz konusu olduğunda 'AK Parti'ye oy veririm' diyen gençlerin oranı yüzde 33" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin nisan ayında yaptığı çalışmaya ilişkin olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile konuştu.

Acet'in aktardığına göre bu anketi yapanlara tepki gösteren Şen, "Bunları bir planın parçası olarak görüyorum. Seçime şu kadar vakit kalmışken halkı buna inandırmak istiyorlar. Son seçim sonuçlarını hatırlıyor musunuz? Birinci turda Tayyip Erdoğan kazanamayacak, ikinci tura kalacak diyorlardı. Peki ne oldu? Birinci turda seçim bitti. Bu en kritik veriyi bilemeyen adamın sözüne güvenilir mi? Algı operasyonu yapıyorlar" dedi.

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Bu noktada nisan ayında 43 ilde 5 bin kişiyle yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Şen, "Bütün anketlerde Tayyip Erdoğan, yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor ve bütün rakipleri yüzde 50'nin altında kalıyor" ifadesini kullandı. Şen'in verdiği bilgiye göre, nisan ayında yapılan son araştırmaya göre Ak Parti'nin oy oranı yüzde 40.

'X, Y, Z kuşaklarının analizi yaptım'

Şen, son araştırmalarından birini gençlerin eğilimini ölçmek amacıyla yaptığını söyledi. 'X, Y, Z kuşaklarının analizi yaptım. X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti'ye oy veriyor" diyen Şen, şöyle devam etti:

"Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP'nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı (en genç seçmen grubu) söz konusu olduğunda 'AK Parti'ye oy veririm' diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde."

Acet, Şen'in aktardıklarından sonra kendi görüşlerini paylaşarak "Görüldüğü üzere bu veriler, 'Ak Parti gençlerle iletişimi kaybetti, gençler AK Parti'den koptu' gibisinden genelleştirilmiş cümlelerle ters düşüyor. Ama yine de yaşlılardan gençlere doğru gidildikçe AK Parti'ye verilen oylarda bir azalma var" ifadesini kullandı.

"Bu durumu anlamlandırmak için kullanılan 'Onlar 2002 öncesini yaşamadılar' cümlesi doğru bir argüman mı? Evet, öyle" diyen Acet, sözlerini "Ama öyle de olsa, AK Partililerin 'İnsanların yaşları gençleştikçe partimize oy verenlerin sayısı niye azalıyor' sorusu üzerinde ciddi şekilde düşünmelerinde fayda bulunuyor" diye noktaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.