AK Partili Mustafa Şen açıkladı: Cumhur İttifakı'na yeni üye mi geliyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, konuk olduğu bir YouTube programında 'Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir. Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz' şeklinde konuştu.

2023 Genel Seçiimleri'nin yaklaşmasıyla birlikte partilerin ittifak çalışmaları da hareketlilik kazandı.

Bu kapsamda partisinin çalışmalarını anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhur İttifakı'yla ilgili merak uyandıran açıklamalar yaptı.

Şen, "Yüzde 40 oranında bir oy potansiyelimiz var. Cumhur İttifakı olarak tek partiden oluşmuyoruz, MHP ve BBP var. Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir. Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin seçim öncesi bazı partilere ittifak teklifinde bulunacağını söyleyen Şen, "Bu seçimler sadece siyasi parti seçimi değil aslında. Seçimleri kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tabii bizim vereceğimiz bir karar değil milletimizin vereceği bir karar bu yüzden hep sokaklardayız. Teşkilatlarımız hep sokaklarda, mahallelerde. 2023'ü kazanacağımızı düşünüyoruz. Yüzde 40 oranında bir oy potansiyelimiz var. Cumhur İttifakı olarak tek partiden oluşmuyoruz, MHP ve BBP var. Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir. Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz, büyütmemiz de lazım." ifadelerini kullandı.

GENÇLER AK PARTİ'YE OY VERMİYOR MU?

Gençlerin AK Parti'ye oy vermediğinin büyük bir yalan olduğunu vurgulayan Şen, "AK Partiye oy veren gençlerin oranı bizi takip eden kitlenin toplam oy oranının üstünde, bunu ne ile açıklayabilirler? Z Kuşağı oy vermiyor diyorlar illa bu milletin gencine bir isim takacaksak o isim var zaten 'Türk Gençliği'. Bundan daha güzel daha özele indirgenmiş bir isim aranıyorsa o ismi de Sayın Cumhurbaşkanımız verir. 'TEKNOFEST Kuşağı, TEKNOFEST Gençliği'" diye konuştu. .