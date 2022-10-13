AK Partili Külünk: Vatandaş doları elinden çıkartırsa, kur 7-8 liraya düşer

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Türkiye'de doların elden çıkarılması durumunda, kurun 7-8 lira seviyelerine düşeceğini iddia etti.

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, dolar kurunun neden yüksek seyrettiğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Külünk, "Vatandaş doları elinden çıkarırsa kur 7-8 liraya düşer" dedi.

Doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı programında konuştu.

Külünk, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer" ifadelerini kullandı. .