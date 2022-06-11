AK Partili belediye başkanının Destici’nin adını anmamasına BBP’den sert tepki

Ankara’daki Konya Tanıtım Günleri'ne katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmaması üzerine partiden tepki geldi.

Konya Tanıtım Günleri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın katıldığı açılış programıyla başladı.

Açılış programına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ismini anmadı. Bunun ardından, BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane sosyal medya üzerinden, "şark kurnazlığı" yapıldığını belirten paylaşımlarda bulundu.

Birtane şunları söyledi:

“Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı. Siyasi Parti liderlerinden Konya Tanıtım Günleri'ne sadece Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey katıldı. Konya BBB Uğur İbrahim Altay ise yaptığı açıklamalarda Genelbaşkanımızın katılımından onur duyması gerekirken şark kurnazlığı yaparak görmezden gelmiş. Uğur Bey Konyalının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği oyu kendi aldığını sanıyor, kibrinden önünü göremiyor.

Sırf 2016'dan sonra millileşen dış politika ve terörle mücadele yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsızlığa, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer almaya gayret ediyoruz.

Yoksa sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın.

Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey'in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz. Size rağmen, Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın.”

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