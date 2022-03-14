AK Partili başkandan Maçoğlu’na övgü: Alevi inancı çok sağlam bir inanç

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın canlı yayında tarımla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Odatv'nin haberine göre, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa'da yayınlanan Gündem Özel programının konuğu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan uyguladığı projeleri kendi ilçelerine uyarlamak için görüş aldığını söyledi.

Mehmet Yalçınkaya, yapımcı Şeref Toprak'ın çiftçilere yönelik hizmetlerini sorması üzerine çalışmalarını anlattı.

“BEN NOHUT VERSEM GERİ GETİRMEZLER”

Yayında, yapımcı Şeref Toprak'ın, “Tunceli benzeri projeler mi uyguluyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya şunları söyledi:

“Gittim ben. Tunceli Belediye Başkanı ile de görüştüm. Dedim ki, ya çıkar senin şu modelini. Belki bize bir faydası olur. Çıkardı adam. Şimdi adam nohutu vermiş, mazotu vermiş. 5 dönümde nohut ekecek. Hasatta geri getirecek. Şimdi bu model burada işlemez kardeşim. Alevi inancı çok sağlam bir inanç. Yani, hakkı, hukuku bilen adamlar. Adam biliyor. 5 dönüm nohut ekecek. Gitti, beş dönümün nohutunu aldı, mazotunu aldı. Getirip veriyor, başkan da pazarlıyor. Parasını veriyor, karını veriyor.

Şimdi ben versem ne mazotu alabilirim, ne nohutu alabilirim. ‘Ne olmuş baba yani bize 5 kilo nohut verdin diye (Alaylı bir ifadeyle) başımıza her gün kakirsin' derler. Bu Tunceli modeli burada olmaz. Biz kendimize göre model bulmalıyız. Gittim, inceledim yani her şeyi.”

.