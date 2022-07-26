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TIMETURK / POLİTİKA / AK Partili Artuklu belediye başkanı istifa etti

AK Partili Artuklu belediye başkanı istifa etti

Mardin’in AK Partili Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-07-26 10:32:39
AK Partili Artuklu belediye başkanı istifa etti

Merkez Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden affını istediğini duyurdu.

Tutaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim.” .

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