AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, 'Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz' dedi.
2022-05-05 21:00:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."
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