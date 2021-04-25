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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

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25.04.2021 12:02:09
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye sert tepki

Çelik, Twitter'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar. Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan