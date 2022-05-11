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TIMETURK / POLİTİKA / AK Parti Sözcüsü Çelik: Sığınmacıları katillere teslim edemeyiz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sığınmacıları katillere teslim edemeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sığınmacılarla ilgili tartışmalara dair açıklamalarda bulunuyor.

12 Saat Önce
2022-05-11 13:05:16
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sığınmacıları katillere teslim edemeyiz

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur.

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

Kılıçdaroğlu'nun son konuşması hükümetimize, Kabinemize karşı nefret ve husumet siyasetidir." .

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