AK Parti Sözcüsü Çelik: Müzisyenlere 250 milyon TL destek verilecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: Müzisyen arkadaşlarımızın seslerini duyuyoruz. Müzisyenlere 250 milyon TL'ye ulaşan destek verilecek

Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanatçıların, normalleşme kararlarında eğlence ve konser mekanlarının kapsam dışı bırakılmasına ilişkin mesajlarını gördüklerini ve bu meselenin gündemlerinde olduğunu belirten Çelik, "31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verilecek. Tiyatroya ise 25 milyon tutarında turne desteği olacak" dedi.

Çelik, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin ise "Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu son derece tedirgin edicidir. Buna asla tahammül edemeyiz. İklim değişikliği, kirlilik ve yoğun bir deniz olması buna yol açtı. Artık radikal bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.