AK Parti'nin HDP'yle görüşmesine Bahçeli'den ilk yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’nin Anayasa değişikliği hazırlığı için HDP ile görüşme yapması sonrası açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yer aldığı AK Parti heyeti, başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği hazırlığı için Meclis'te 2 Kasım'da HDP grubunu ziyaret etti.

Bu ziyaret ülke siyasetinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaret ile ilgili tavrı ise merak ediliyordu.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli şunları söyledi:

AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır.

HDP'yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum.

AK Parti heyetinin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP'de odur ve aynısıdır.

Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.

Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz. Kabuğa değil öze odaklanıyoruz. .