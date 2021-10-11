AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti
AK Parti kurucu üyesi ve İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Uçma bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.
2021-10-11 17:50:50
İsmet Uçma için yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Uçma'nın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
NACİ BOSTANCI'DAN BAŞSAĞLIĞI
Naci Bostancı, başsağlığı dileğinde bulundu: “Değerli İstanbul milletvekilimiz, bilgeliğine ve insanlığına her daim şahit olduğumuz İsmet Uçma vefat etmiştir. Ailesine dostlarına aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun.”
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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