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TIMETURK / POLİTİKA / AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Parti kurucu üyesi ve İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Uçma bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

3 Gün Önce
2021-10-11 17:50:50
AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

İsmet Uçma için yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Uçma'nın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

NACİ BOSTANCI'DAN BAŞSAĞLIĞI

Naci Bostancı, başsağlığı dileğinde bulundu: “Değerli İstanbul milletvekilimiz, bilgeliğine ve insanlığına her daim şahit olduğumuz İsmet Uçma vefat etmiştir. Ailesine dostlarına aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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