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AK Parti Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-11-18 21:34:01
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti!

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde vefat ettiği öğrenildi Uzun süredir sağlık problemleri bulunan İmran Kılıç sağlık personellerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İmran Kılıç'ın vefatını AK Parti Grup Başkanvekili, Bülent Turan sosyal medya hesabından duyurdu;

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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