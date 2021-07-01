AK Parti'li Numan Kurtulmuş'tan 'seçim anketi' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin temel siyaset ilkesinin 'şeffaflık' olduğunu vurgulayarak, 'AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 10-12 puandan daha fazladır ama bu yetmez' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin 2023 seçim çalışmalarına başladığını ve sürekli olarak sahada olduğunu belirten Kurtulmuş, "Gönüllere girmek büyük bir başarıdır ama gönüllerden düşmemek de önemlidir. Gönüllerden düşmemek büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Bizim siyasetimizin temel ilkesi şeffaf, halkla birlikte olan, siyaseti makam mevki işi olarak değil Allah'ın rızası olarak yapmak istiyoruz. AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 10-12 puandan daha fazladır ama bu yetmez" diye konuştu.

Kurtulmuş, kadına yönelik şiddetle ilgili, "Dünyanın her yerinde kadına karşı şiddet var ama sanki bizim milletimiz genel çoğunluk itibariyle kadına karşı şiddet uygulamaya meyillidir gibi konuşuluyor. Aksine bizim milletimiz annesini, eşini, kardeşini, sokakta hiç tanımadığı kadınları kendisi gibi görür" yorumunda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

'AK Parti siyasetinin temel ilkesi şeffaflıktır'

Biz aslında kongrenin ertesi gününden itibaren 2023 seçimi çalışmalarına başlamış olduk. Her birimiz illerde, faaliyetlerini sürdürüyorlar. AK Parti sürekli sahada olan bir partidir, en büyük farkı da halkın gönlüyle gönülden gönüle temas kurmasıdır. Biz bunu siyasetimizin merkezine koyduk. Bu gönülleri esas alan çok ciddi şekilde uygulamayı da başardık. Gönüllere girmek büyük bir başarıdır ama gönüllerden düşmemek de önemlidir.

Gönüllerden düşmemek büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Bizim siyasetimizin temel ilkesi şeffaf, halkla birlikte olan, siyaseti makam mevki işi olarak değil Allah'ın rızası olarak yapmak istiyoruz. AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 10-12 puandan daha fazladır ama bu yetmez.

Elmalı Davası: 'kabul edilemez'

Önce şunu söyleyeyim; bu yargı paketlerinin hazırlanması laf olsun diye gündeme gelmiş konular değildir. İlk 3 paket eksikliklerin, yanlışlıkların gözlemlenmesiyle oluşan yargı paketleriydi. Önemli uzlaşıyla bunlar çıkarılmış oldu. Paketlerin hazırlanmasın emeği olan arkadaşlarımıza, bu önceki paketlerin hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 4. Yargı Paketi de bu amaçla hazırlanmış bir pakettir. Elmalı Davası'na gelirsek gerçekten kabul edilemez bir konudur. Bir dizi izler gibi bu işi karikatürize etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu işin üstüne gidilmesi gerekir ama kimse ne yargıçtır ne hakimdir. Temennini söylersin, biz de söyledik.

Öyle davalar var ki tutuklanmış, yargılanması devam etmiş bu süre içinde yargılama beraat kararı vermiş. Delillerin çok somut olmadığından dolayı beraat etmiş. Zanlının mağduriyetinin de önlenmesi hukuk için önemlidir. Bu delillerin somutluğu mahkeme dosyasında açıkça ifade edilmesi gerekir. Eğer somut deliller yoksa tutuklanmaması meselesinde cinsel suçlarda somut delil konusu geniş bir alan. Doktor raporu somut delil.. İlla elimizde çok somut bir delil olmasına gerek yok. İrade Meclis'indir. Şu anda yasa yapım süreci devam ediyor. Bu süre için karar Meclis'indir.

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