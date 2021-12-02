AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram; “Engelilik Partiler ve Siyaset Üstü Bir Konudur”

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada çeşitli organizasyonlar ve farkındalık etkinlikleriyle anılıyor. Mecliste engelli haklarıyla ilgili verdiği mücadelelerle tanınan Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Engelli vatandaşların kamusal alan içerisinde daha fazla görev alacağının müjdesini paylaşan Ak Parti Milletvekili Serkan Bayram açıklamalarında; “Geçen hafta meclisimizde engelliler için bir kanun kabul edildi. Mevzuat engelini bütün partilerin desteğiyle kaldırdık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca ilgili kanunun geçmişte kendisini de engellediğinin altını çizen milletvekili Serkan Bayram; “1997 yılında girdiğim hakimlik sınavından 84 puan almama rağmen mülakatta elendim.” şeklinde değerlendirmelerde bulunarak ilgili yasanın değiştirildiği bilgisini verdi.

“Üst Düzey Bürokraside ve Hayatın Her Alanında Engelli Vatandaşlarımızı Göreceğiz”

Engelli bireylerin geçmiş dönemlerde ve günümüzde meclis çatısı altında kendisine yer bulmasına karşın icra-i alanda olması gereken düzeyde konumlanamadığının altını çizen milletvekili Serkan Bayram; “Engelli milletvekillerimiz geçmişten günümüze kadar meclisimizde yer aldı. İcrai alanda ise maalesef yer alamadı. Bundan sonra icrai alanda, üst düzey bürokraside ve hayatın her alanında engelli kardeşlerimizi aramızda göreceğiz. Şükürler olsun engelli bakan yardımcımız atandı.“şeklinde açıklamalarda bulunarak engelli bakan yardımcısının atandığının müjdesini verdi.

Kendisi de avukat olan Ak Parti Milletvekili Serkan Bayram; “Engelli kardeşlerimizin önündeki engeller olan hakimlikle ilgili mevzuatı, bütün partilerin desteğiyle kaldırdık. Bütün partilerimiz önergeye imza attı ve HSK Kanunu'nun 8. Maddesinin G Bendindeki sağlık raporu ile ilgili kısmında yer alan “Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu” ibaresi kanun maddesinden çıkarılarak insan onuruna uygun bir şekilde engelli kardeşlerimizi hâkim olmasının önünün açılması kabul edildi.” ifadeleriyle engelli vatandaşların hakimlik ve savcılıkta önlerini açtıklarının altını çizdi.

“24 Yıldır İçimde Ukdeydi”

Ayrıca kendisinin de daha önce HSK'nın ilgili maddesi gereğince önünün kapatıldığını belirten Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engeli bireylere müjdeli haberler verdi. “Geçmişte, 1997 yılında girdiğim hakimlik sınavında 84 puan aldım ve mülakatta elendim. Beni engelleyen madde buydu. 24 yıldır içimde ukdeydi. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu İnsan Hakları Eylem Planı” doğrultusunda kamuda da üst düzey yöneticiler olacak gerekçesiyle hâkim ve savcılıkta bu reformu gerçekleştirdik. İnşallah engelli valimizi, engelli büyükelçimiz, engelli rektörümüz ve engelli belediye başkanımızı da aramızda göreceğiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulunan Ak Parti İstanbul milletvekili Serkan Bayram, açıklamalarını; “Engelsiz bir dünya diliyorum. Herkese bu ülkede yer var.” ifadeleriyle sonlandırdı.

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