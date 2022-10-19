ABD’nin MİR baskısına boyun eğmenin bütün alternatifleri, yeni baskılara boyun eğmektir'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye'yi ABD dayatmalarından kurtarmak ve Üretim Devrimi için Türk milletinden hükümet yetkisi talep etti ve devamla şu açıklamalarda bulundu:

TÜRKİYE EKONOMİSİNE CİNAYET

AK Parti hükümeti, Türkiye ekonomisine ve Türkiye üreticisine karşı cinayet işliyor.

Evet, özel bankalardan sonra kamu bankalarının da MİR ödeme sistemini askıya almaları, Türkiye ekonomisine cinayettir. Yalnız turizmciye, yalnız tarım üreticisine, yalnız esnafa, yalnız tüccara değil, ekonomimize cinayettir. Aynı zamanda tüketiciye karşı cinayettir.

Rusya ile serbest ticaretin ve ekonomik ilişkilerin ABD denetimine teslim edilmesinin sonuçları Türkiye'de yaşayan herkes için ağır olur.

Rusya'ya yaptırıma boyun eğenler, çiftçimizin traktörüne mazot dolduramaz. Kamyona, Tıra ve arabaya ucuz benzin koyamaz. Sanayiye ucuz enerji veremez. Doğal gaz fiyatlarının peşinden koşmaktan başka bir şey yapamaz. Rusya'ya yaptırım, dış ticaret açığımızı büyütür ve turizm gelirlerimizi aşağı çeker. Dolar ve Avro yükselir, halk yoksullaşır.

Rusya, uzun yıllardan beri Türkiye'nin birinci ya da ikinci ticaret ortağıdır. MİR kararı, Türkiye'nin ihracatını ve turizmini dinamitliyor. Rusya'dan ucuz enerji fırsatı harcanıyor. Sebze ve meyvecimiz için geniş dışsatım fırsatı kaçırılıyor. İstanbul'un Rusya ile dünya arasında bankacılık ve hava trafiği merkezi olarak değerlendirilmesi şansına kapılar kapanıyor.

BU UYGULAMA MANDACILIK DEĞİL DE NEDİR

AK Parti iktidarı, ABD'nin baskısına teslim oluyor. ABD Hazine Bakan Yardımcısı'nın tehdit mektubu karşısında, hükümet dik duramıyor. Rus turistlerin Türkiye'de harcama yapmak için kullandığı MİR kart sisteminin askıya alınması, mandacılık değil de nedir?

MİR sistemini askıya almak, baskıları önlemez ve AK Parti iktidarını kurtarmaz. Dahası, yeni tehditler peş peşe gelecektir.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN SİYASETİ UYGULANIYOR

MİR ödeme sisteminin askıya alınmasına karşı CHP ve İyi Parti'nin sesi çıkıyor mu? Çıkmaz elbette. Çünkü AK Parti, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li patronlarının dayatmalarına boyun eğiyor.

AKDENİZ'DEKİ TEHDİTLER KARŞISINDA AYMAZLIK

Rusya'ya yaptırımlara boyun eğenler, bu çizgide diretirlerse, Akdeniz'deki ABD ve İsrail eksenli tehdide sırtlarını dönmüş olurlar.

Bu siyasetin bedelini Mehmetçiğin kanıyla öderiz. Çünkü ABD tehdidi karşısında bölgedeki ittifak birikimimiz içinde Rusya'nın özel yeri var.

Bugün MİR Kartını askıya alanlar, aslında Türkiye'nin Akdeniz'deki direnme olanaklarını askıya alıyorlar.

RUSYA'YA YAPTIRIM TÜRKİYE'YE YAPTIRIMA DÖNÜŞTÜ

Hükümetin MİR kartı kararı, özellikle turizm girişimcilerini ve esnafını çok zor durumda bırakmıştır. Kemer, Side, Manavgat, Belek, Alanya, Muğla ve bütün turizm bölgelerimizde halen Rusya'dan gelmiş bulunan yüzbinlerce konuk bulunmaktadır. Rus turistler, MİR kartı askıya alınınca çarşıda alışveriş yapamıyorlar, otellerde ödeme yapamıyorlar.

İşte şimdi çok iyi anlaşılıyor: Rusya'ya yaptırım, Türkiye'ye yaptırıma dönüştü.

ANTALYA'DA MİR KARTI KARARINA İSYAN BAŞLADI

Turizm bölgeleri esnafımız ve halkımız isyan halinde. Çünkü MİR ödeme sisteminden çıkmak Antalya'nın turizmcisine, esnafına kepenklerini kapat demektir. MİR sistemi, bizim kazanç kapımızdır, ekmek kapımızdır.

Vatan Partisi olarak MİR Sisteminin askıya alınmasına direnen halk hareketinin başarısı için kararlıyız.

MİR ödeme sisteminin derhal geri dönülmeli, MİR kartının bütün bankalar tarafından kullanılması teşvik edilmelidir.

Vatan Partisi olarak, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek için kolları sıvamış bulunuyoruz.

Millî paralarla ticaret imkanları için çalışıyoruz.

Halkımız Vatan Partisi'ne güvensin, ucuz mazot, ucuz doğalgaz, ucuz elektrik için başarıya ilerliyoruz.

MİR SİSTEMİNİN SEÇENEĞİ YOK AMA AK PARTİ İKTİDARININ SEÇENEĞİ VAR: VATAN PARTİSİ

Kamuoyunda MİR Sistemine alternatif tartışmaları başlatıldı.

Boyun eğmenin bütün alternatifleri boyun eğmedir.

Türkiye, boyun eğme diye bir seçeneği kabul etmiyor ve etmeyecek.

MİR siteminin alternatifi yoktur. Çünkü aranan alternatif, ABD'den izin talebine yöneliktir.

Üretim ekonomisi için MİR sisteminin seçeneği yoktur ama AK Parti Hükümetinin seçeneği vardır, o da Vatan Partisi'dir.

BAĞIMSIZLIK VE ÜRETİM DEVRİMİ İÇİN MİLLETİMİZDEN HÜKÜMET YETKİSİ İSTİYORUZ

ABD denetimi varsa, serbest ticaret yok, kazanç yok, Türkiye'nin enerji güvenliği yok.

İçine girdiğimiz ekonomik darboğazdan çıkmak için, bağımsızlık şarttır.

Türkiye büyük kararın eşiğindedir.

Karar, Üretim Devrimi kararıdır.

Üretim Devrimi, bağımsız ve başıdik hükümet önderliğinde olur.

AK Parti iktidarı, ABD yaptırımlarına boyun eğerek, Üretim Ekonomisi inşa edemeyeceğini de ilan ediyor.

Ancak Türkiye, AK Parti yönetimine mecbur ve mahkûm değildir.

2023 Seçimi bağımsızlık ve Üretim Devrimi için karar seçimidir.

Vatan Partisi'nin Üretim Devrimi Programı, Türkiye'nin gündemine giriyor. .