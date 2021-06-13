AK Parti'den Mansur Yavaş'a ''su zammı'' tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 'Kademeli Su Tarifesi' AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından eleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da "Kademeli Su Tarifesine" geçmesine tepki geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Kademeli Su Tarifesi aslında Mansur Yavaş'ın Ankara'da Suya Gizli Zam planıdır." dedi.

Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ın seçim öncesinde suya zam yapmayacağını ve hatta suda indirim yapacağını iddia ettiğini belirterek, şunları söyledi:

Değerli Hemşehrilerim,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; seçim öncesi siz değerli Ankaralılara suya zam yapmayacağı hatta indirim yapacağı vaadinde bulunmuştu.

Bir süredir Ankara'da suyun azaldığı, vahşi sulama yapıldığı gibi bir algı operasyonu ile kademeli su tarifesine geçmenin zemini hazırlandı.

Sevgili hemşehrilerim;

"Kademeli Su Tarifesi" aslında Mansur Yavaş'ın Ankara'da Suya Gizli Zam planıdır.

"Kademeli Su Tarifesine Geçiş" adı altında "Su Zammı Paketini" Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti grubu ve Cumhur İttifaķı'nın diğer üyesi MHP grubu ile birlikte engelledik. Mansur Yavaş ise siz değerli Ankaralılara seçim öncesi verdiği sözü tutmayacağı gerçeğini ve yapacağı Gizli Su Zammı planını gizlemek için Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını kullanarak kamuoyunda Kademeli Su Tarifesinin su tasarrufu olduğu algısını yaymaya devam etti.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti grubu ve MHP grubunun değerli meclis üyeleri ile birlikte bu algı operasyonlarına karşı siz değerli hemşerilerimizi bilgilendirdik. Mansur Yavaş'ın CHP ve İYİ Partililer ile beraber Ankara'da Suya Zam Planına karşı ret oyları kullanarak engelledik.

Mansur Yavaş; seçim öncesi Ankaralılara verdiği sözü görmezden geldi. CHP ve İYİ Partililerin oyları ile Ankara'da suya zam yapıldı. AK Parti grubu ve MHP grubu ile birlikte ret oyları vererek bu aya kadar engellediğimiz Suya Zam Paketine bir daha ret oyu vermemiz halinde mahkeme kararı ile suya daha büyük bir zam yapma imkânı doğacaktı. Mansur Yavaş' a bu imkânı vermemek için son oylamada çekimser kaldık.

Seçim öncesi siz değerli hemşerilerimize verdiği tüm vaatleri unutan Mansur Yavaş bu sefer hangi algı operasyonunu yapacak!

Ankara'da Suya Gizli Zam planını yine suda tasarruf yalanı ile mi anlatacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi algıyı yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar Ankaralıların feraseti yüksektir. Neler olup bittiğini çok iyi anlıyor ve gözlemliyorlar. Elbette bizlerde AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak; Mansur Yavaş'ın, CHP ve İYİ Partililer ile birlikte yaptıkları tüm icraatları incelemeye, denetlemeye ve siz değerli Ankaralıları gerçekler ile bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Sözümüz Söz.

Değerli Ankaralılar, Mansur Yavaş'ın CHP ve İYİ Partililer ile birlikte yaptıkları Gizli Su Zammını geri alacağız.

Sevgili hemşerilerimiz siz değerli Ankaralıların teveccühünü yeniden kazandığımız ilk seçimlerden hemen sonra ilk işimiz Su Zammını geri almak olacak.

Saygılarımla...

Hakan Han ÖZCAN

AK Parti Ankara İl Başkan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.