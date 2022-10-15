AK Parti'den ''Lübnan Tezkeresi'' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 'Genel Kurul'da 18 Ekim günü Lübnan'da bulunan Mehmetçiklerin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmeyi planlıyoruz' dedi.

TBMM gündemini değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta Lübnan tezkeresi ile endüstri bölgelerine ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin görüşüleceğini, ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba teklifin de yetişmesi halinde Genel Kurul'da görüşmelerine başlamayı planladıklarını açıkladı.

LÜBNAN TEZKERESİ

TBMM gündemine dair yazılı açıklamada bulunan Turan, Genel Kurul'da 18 Ekim Salı günü BM UNIFIL kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerlerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Turan konuya ilişkin, "Genel Kurul'da 18 Ekim Salı günü Lübnan'da bulunan Mehmetçiklerin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Endüstri bölgelerine ilişkin düzenlemeler içeren 15 maddelik teklifin görüşmelerine başlayacaklarını ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Teklifle, kurulu ve boş alanlarda metrekare şartlarının düşürülerek yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor. Bununla birlikte teklifte, endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutulması gibi düzenlemeler öngörülüyor. Ekonomiye, istihdama, ihracata katkı sunması hedeflenen Teklif, sanayicilerimize birtakım destekler ve kolaylıklar sağlayacak. Üreticilerimizin, sanayicilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz."

EKONOMİK DÜZENLEMELERİ İÇEREN TORBA KANUN

Turan, 17 Ekim Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, KYK kredi faizlerinin silinmesi, icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi gibi ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba teklifin görüşmelerine devam edileceğini, yetişmesi halinde Genel Kurul'da bu teklifin görüşmelerine de başlamayı planladıklarını aktardı.

MEHMET ALİ ÇELEBİ'NİN ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Turan, 19 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takılacağını belirtti. .