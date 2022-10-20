AK Parti’den istifa eden Fakıbaba: İYİ Partiliyim

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifasının ardından yeni partisini duyurdu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba, Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e açıklamalarda bulundu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, 2003 yılından bu yana AK Parti üyesi olduğunu ve partide değişik makamlarda görev yaptığını hatırlattı. Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum.”

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fakıbaba'nın konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkan satırlar:

– Söylemiyordum ama konuşulmaya başlayınca söyleyeyim. İYİ Parti'ye katılıyorum.

– Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Parti'liyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçme hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bıraktım ve AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Etik olarak sıfırdan başladım ve inandığım partiye geçtim.

"AKŞENER BENİ İKNA ETTİ"

– Emekli olmayı düşünüyordum. Meral Hanım sağ olsun ikna etti beni. Ben emekli olacaktım altını çiziyorum ve “Fakıbaba sen bize lazımsın, Urfa'ya, bölgeye ve ülkeye lazımsın” dedi. Demek ki müthiş bir lider vizyonu var ve kendisine teşekkür ettim. Beni keşfetti.

"PARA, MAKAM, DEĞİŞMEDİM"

– 2009'da bakın ne oldu: Param yok, memur bir adamım ve aşiretim de yok. Memurum! AK Parti'nin en kuvvetli olduğu zamanda One Minute olayından 10 gün sonra kazandım. Urfa halkı Fakıbaba'yı bağrına basıyor. Bunun araştırılması lazım. Fakıbaba hâlâ o Fakıbaba ve hiç değişmedi. Para, makam, değişmedim!

"AKŞENER MÜTHİŞ BİR İNSAN"

– Akşener, Türkiye için çok önemli bir lider. Müthiş bir insan. Laf olsun diye söylemiyorum, yağ çekmek bana uymaz. Ama kadın bir lider görelim ya. Tamam daha önce oldu diyecekler ama bu başka! Anne şefkatiyle yönetecek biri. .