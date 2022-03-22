AK Parti’den Demirtaş ve Kavala açıklaması: Türkiye AİHM’in kararını kabul etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuklu yargılanması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen tutuklu yargılanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Hayati Yazıcı, konuyla ilgili "Yargılama sürerken konuşmayı yargıyı etkilememek için doğru bulmam. Ancak hep şuna inandım. Yargı mensupları gerekmedikçe iş yapmaz, gerekmeyen kararları vermez. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılamasını kabul etmiştir. Bunun gereklerini karşılayacak bir formülasyon bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN 'AHİM KARARINI TANIMIYORUZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM ve Osman Kavala ile ilgili olarak, "Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz" demişti.

Erdoğan, daha önce de AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili kararına tepki göstermişti. AİHM'in Selahattin Demirtaş kararının siyasi olduğunu öne süren Erdoğan, "AİHM bu kararı iç hukuk yolları tükenmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Esasen AİHM bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez" diye konuşmuştu. .