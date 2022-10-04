AK Parti'den çağrı: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hak ve özgürlüklerle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek herkesi ekran başına davet etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, duyuruyu Twitter hesabından yaptı:

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."