AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Bu yıl sonu itibarıyla herkesin mutlu olacağı bir asgari ücret düzenlemesi olacak. Memur ve işçi emeklilerinin maaşlarında da çok ciddi iyileştirmeler olacak.' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK "Tarafsız Bölge" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başörtüsü konusundaki Anayasa çalışmalarına ilişkin Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, helalleşme konusunda samimiyetini göstermesi noktasında önce CHP'nin bir özür borcu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, başörtüsü çalışmalarının Meclis'teki tüm partiler için bir samimiyet sınavı olacağını aktararak, Meclis'ten insan hak ve hürriyetlerini teminat altına alan bir metnin çıkacağına inandığını kaydetti.

Başörtüsü meselesinin bugünün konusu olmadığını dile getiren Kurtulmuş, bu konudaki yasakların on yıllar boyunca devam ettiğini ifade etti.

Pandemi, gıda fiyatlarındaki artış ve dünyadaki gerilimler nedeniyle ekonomik anlamda zor bir süreçten geçildiğine ve enflasyonun küresel bir sorun olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye, pandeminin başından beri gaza basmayı tercih etti, ya fren ya gaz seçeneği vardı, biz gazı seçtik ve büyümede gaza bastık. Büyüme ve üretimi seçtik. Böylesine büyük kaoslarda aslolan tezgahı dağıttırmamaktır. " diye konuştu.

Kurtulmuş, dar gelirli vatandaşın alım gücünü artıracak tedbirleri ortaya koymanın büyük önem taşıdığını, bunu için yeni açılımlar yaptıklarını hatırlattı.

Vatandaşın hayat pahalılığı karşısında zorluk çektiğinin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu.

"Bunu hafifletecek, hayat kalitesini yükseltecek tedbirleri almaya devam ediyoruz. Başından itibaren hemen her hafta Bakanlar Kurulu'ndan sonra Cumhurbaşkanımız, vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak müjdeleri açıklamaya başladı. Bu yıl sonu itibarıyla herkesin mutlu olacağı bir asgari ücret düzenlemesi olacak. Memur ve işçi emeklilerinin maaşlarında da çok ciddi iyileştirmeler olacak. Enflasyonun altında kalmayacak bir düzenleneme olacak ki vatandaşımızın yükünü hafifletelim." .