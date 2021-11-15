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TIMETURK / POLİTİKA / AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı görevi bırakma kararı aldı. Bostancı'nın yerine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın bu görevi üstleneceği öğrenildi.

44 Dakika Önce
2021-11-15 08:57:34
AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı görevi bırakıyor. Edinilen bilgiye göre, Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşerek, farklı bir yerde görev almak istediğini dile getirdi.

SEÇİM SÜRECİNDE YENİ GÖREV ALACAK

Erdoğan, seçim sürecinin başlayacak olması nedeniyle kendisini, genel başkan danışmanı olarak genel merkezde değerlendirebileceğini ifade etti. Bostancı, bundan sonra danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacak.

BOSTANCI'NIN YERİNE İSMET YILMAZ GRUP BAŞKANI OLACAK

Bostancı'dan boşalan göreve ise eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz gelecek. Bu değişiklikte, Bostancı'nın bir süreden beri sağlık gerekçeleriyle yeterince aktif olmamasının etkisi olduğunu söyleyenler de oldu. Bostancı'nın bazı milletvekillerine görevi bırakmak istediğini söylediği belirtiliyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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