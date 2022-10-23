Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu aday olursa oy veririz

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, görevden alınan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün 'Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz' dediğini aktardı.