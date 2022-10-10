Ahmet Hakan: Rezilliği çıkmış riyakârlığı benim artık midem kaldırmıyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Nükhet Duru’nun konser sahnesinde sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Nükhet Duru'nun konser vermek için gittiği Antalya'da, belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik “Canım Başkan'ım. Böcük Başkan'ım. Siz bize bir lütufsunuz. Siz Antalya'ya bir lütufsunuz” sözlerinin sosyal medyada yer bulmamasına dikkati çekti.

“Ortada ‘yalaka' diye bir kelimenin izine tozuna rastlanmıyor. Acımasız bir alay fırtınasının esamesi okunmuyor. Sanki yeryüzünün en normal işi oluyormuş gibi bir hava” diyen Hakan, Nükhet Duru'nun Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan'a yönelik benzer sözleri söylemesi durumunda tepkinin değişeceği iddiasında bulundu.

“Hadi söyleyin, ne olurdu böyle bir şey olsaydı, Nükhet Duru anında ‘yalaka sanatçı' durumuna düşürülmez miydi? Toprağa gömülüp linç taşlarıyla recmedilmez miydi? 40 yıllık parlak kariyeri anında çöp haline getirilmez miydi?” diye soran Hakan, “Size bir şey söyleyeyim mi? Bu rezilliği çıkmış riyakârlığı benim artık midem kaldırmıyor” dedi. .