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Ahmet Hakan: 'PKK, Demirtaş'ın ipini çekmiş'

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Orhan Miroğlu'nun 'PKK, Demirtaş'ın ipini çekti' sözlerini değerlendirdi.

2 Saat Önce
2022-10-18 09:26:55
Ahmet Hakan: 'PKK, Demirtaş'ın ipini çekmiş'

Hakan, bugünkü köşe yazısının "PKK, Demirtaş'ın ipini çekmiş" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Orhan Miroğlu, PKK/HDP/Demirtaş siyasi çizgisini en iyi bilebilecek isimlerdendir. Son günlerde PKK ile Demirtaş arasındaki düelloyu yorumlamış Miroğlu.

Esra Elönü'nün 24 TV'deki programında şunları söylemiş: 'PKK, Demirtaş'a ‘Sen bir hiçsin' dedi. Hatta ‘Münafıksın' dedi. Demirtaş'ın ipi çekilmiş gibi görünüyor. Bir daha geri dönüşü olmaz.'

Orhan Miroğlu dışında bir isim söyleseydi pek ciddiye almazdım. Miroğlu söyleyince çok ciddiye aldım bu saptamayı. Ama ben yine de merak ediyorum: Demirtaş, kopuş siyaseti izleyip PKK'ya karşı isyan bayrağı mı açacak, yoksa bir süre sinip aradaki buzları eritmeye mi çalışacak?" .

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