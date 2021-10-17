DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tavuk ayağı ile Çin'e giren Türk firma dünyaya açıldı
Teknoloji geliştirme bölgelerinde vergi teşviki oranı %50'ye çıkarıldı
15 ildeki 83 mağarada hayvan türleri araştırması
Yalova gemici ülkelere gemi satıyor; ihracat yüzde 53,5 arttı
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa'nın kutladığı savaş: İnebahtı
Araştırma: 'Dışkı nakliyle gençleşmek mümkün mü' sorusuna yanıt aranıyor
'En Zengin 100 Araştırması' sonuçlandı: İşte ilk 3 aile ve bu yıl listeye giren isimler
ABD istihbaratını gafil avladı
Milyonlarca emekli bu tarihe odaklandı
500 binden fazla siber saldırı engellendi
ÇAYKUR'dan tarihi rekor alım
Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Ben PKK'ya karşıyım, herkes haddini bilecek
Demirtaş açıkladı! Eşi Başak aday olacak mı?
Sözcü gazetesinde 'Aydın Doğan' kavgası

TIMETURK / POLİTİKA / Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu resmen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu resmen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor

Ahmet Hakan bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yürüdüğünü belirtti.

7 Saat Önce
2021-10-17 11:18:47
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu resmen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu, resmen ve alenen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor, hem de son sürat" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Zaten belliydi ama şaşırtıcı ve etkileyici Merkez Bankası ziyaretiyle daha da belirginleşti: Kemal Kılıçdaroğlu, resmen ve alenen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor. Hem de son sürat. Hem de muhalif kesimlere adaylığını benimseterek..." görüşünü savundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş