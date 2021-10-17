Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu resmen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor

Ahmet Hakan bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yürüdüğünü belirtti.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu, resmen ve alenen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor, hem de son sürat" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Zaten belliydi ama şaşırtıcı ve etkileyici Merkez Bankası ziyaretiyle daha da belirginleşti: Kemal Kılıçdaroğlu, resmen ve alenen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor. Hem de son sürat. Hem de muhalif kesimlere adaylığını benimseterek..." görüşünü savundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.