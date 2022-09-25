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Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu dişli çıktı, olmazı oldurdu gibi

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, 'Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha dişli çıktı' değerlendirmesinde bulundu.

3 Saat Önce
2022-09-25 12:48:23
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu dişli çıktı, olmazı oldurdu gibi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'cumhurbaşkanlığına aday olmamalı' değerlendirmelerine rağmen 'beklenenden çok daha dişli çıktığını' ifade etti.

Hakan yazısında, "İlk zamanlar: Kendi taraftarları bile 'Aday olma' diye kampanyalar yapıyorlardı. 'İmamoğlu ve Yavaş varken Kılıçdaroğlu aday olmamalı' görüşü, egemen görüş halindeydi. Kimse aday olabileceğine ihtimal vermiyordu. Sonra şunlar oldu: Ekrem İmamoğlu açıktan, Mansur Yavaş gizliden ortam yoklamaya başladılar. Gizli açık kampanyalar düzenlediler. 'Kazanacak aday' tabirine omuz verildi. Ama Kılıçdaroğlu yılmadı. Üstüne üstüne gitti olayın. Bazen çaktırmadan bazen de çaktırarak İmamoğlu ve Yavaş'ı, yarış dışı bıraktı" ifadesini kullandı.

Hakan şunları kaydetti:

"Son durum: İşte görüyorsunuz: Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da 'Yanınızdayız Sayın Genel Başkan'ım' diye kamuoyu önünde mesajlar verdiler. Böylece Kılıçdaroğlu, alternatifsiz olarak belirmeye başladı. Fakat aşk olsun Kılıçdaroğlu'na. Gerçekten dişli çıktı. Olmazı oldurdu gibi." .

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