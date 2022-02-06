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TIMETURK / POLİTİKA / Ahmet Hakan: İktidar, Kılıçdaroğlu’nu bırakıp elektrik faturalarına yönelmeli

Ahmet Hakan: İktidar, Kılıçdaroğlu’nu bırakıp elektrik faturalarına yönelmeli

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, elektrik faturalarının herkesin gündeminde olduğunu belirtti.

3 Saat Önce
2022-02-06 08:06:03
Ahmet Hakan: İktidar, Kılıçdaroğlu’nu bırakıp elektrik faturalarına yönelmeli

Hakan yazısında, "Türkiye'de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için... “En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu. Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi: Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları. Nereye gitsem, kiminle konuşsam... Gündem hep elektrik faturaları. Herkes kendi elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor. Elektrik faturalarına yansıyan rakamlar üzerinden dönüyor muhabbetler. İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nu falan bir tarafa bırakıp tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor yani." ifadesini kullandı. .

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