Ahmet Hakan: Erdoğan, masadaki çekişmeyi derinleştirmek istiyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti’ye yaptığı çağrıyı değerlendirdi.

G20 zirvesi sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Erdoğan İYİ Parti'ye çağrı yaparak, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İP'in bunlarla aynı çizgiye düşmesi, tabi düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabi düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Erdoğan'ın bu çağrısını değerlendirdi.

Ahmet Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda... İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılmasını arzu ettiğini söyledi. İYİ Parti'ye atılmış bir çiçek gibi geldi bana bu. Erdoğan'ın bu temennisinin gerçekleşme ihtimali, çok ama çok zayıf” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin 6'lı masayı terk etmeyeceğini söyleyen Hakan, “O zaman soruyu soralım: Erdoğan gibi siyaseti iyi okuyan bir isim, kabul görmeyeceğini bildiği bir temenniyi neden dile getirir? Cevap veriyorum: Altılı Masa'da aday tespitinde ortaya çıkabilecek sorunların farkında olan Erdoğan, İYİ Parti'ye bir alternatif sunarak masadaki çekişmeyi derinleştirmek istiyor olabilir" ifadelerini kullandı. .