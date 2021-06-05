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Ahmet Hakan: Erdoğan karşısında kimi görmek ister

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhur İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimde karşısına çıkabilecek muhtemel adaylar arasında kimi rakip olarak görmek isteyeceğine dair tahminlerini yazdı.

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05.06.2021 12:31:34
Ahmet Hakan: Erdoğan karşısında kimi görmek ister

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu'nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce'nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.

- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş'ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş'ın pek arzusu yok gibi.

- EKREM İMAMOĞLU: İmamoğlu'nu ister mi? Emin değilim. Kendisini biraz tekinsiz buluyor olabilir. Ama İmamoğlu'nun karşısına aday olarak çıkmasını, dünyanın sonu olarak da görmeyebilir.

- MERAL AKŞENER: Meral Akşener'in aday olarak karşısına çıkmasında bir sıkıntı görmeyebilir. Hatta Kürt oyları açısından bir avantaj elde ettiğini de düşünebilir. Ama yine de dikkatli olmasında fayda var.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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