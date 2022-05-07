Ahmet Hakan’dan uyarı: Karışıklık çıkarmaya süper elverişli bir atmosfer bu!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sığınmacılar konusunda 'provokasyona sonsuz açık, tehlikeli bir ortam oluştuğunu' savunurken, 'Allah korusun, bir kıvılcım yetip artacak bile' dedi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Bayramdan bu yana... Sığınmacılar konusunda... Öyle bir ortam, öyle bir iklim, öyle bir atmosfer oluşturuldu ki... Aman Allah korusun... Bir kıvılcım yetip de artacak bile. Etki ajanlarının ağızlarının suyunu akıtacak bir ortam bu. Memleket düşmanlarının arayıp da bulamadığı türden bir ortam. İstihbarat örgütlerinin, örtülü örtüsüz her türlü operasyonu gerçekleştirebileceği bir iklim bu. Kışkırtmaya sonsuz açık bir iklim. Tehlikeli tuzaklara epey elverişli, düğmeye basmalara son derece uygun, karışıklık çıkarmaya süper elverişli bir atmosfer bu. Tekinsiz bir atmosfer."

Hakan, "Ne olur sonsuz provokasyon iklimini, atmosferini üzerimizden atalım" çağrısı yaptı. .