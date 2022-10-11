Ahmet Hakan'dan HDP'ye ''Öcalan'' tepkisi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, HDP’nin Öcalan yürüyüşlerine tepki gösterdi.

Hakan, bir milletvekilinin ayağının kırılmasından dolayı polis şiddetinin tartışma konusu olduğu söz konusu HDP yürüyüşüyle ilgili kaleme aldığı “Böyle demokratik siyaset mi olur” başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

“HDP, bir tek şey için sokaklara çıkıp yürüyüş yapıyor: Öcalan'ın serbest kalması. Ülkenin onca sorununa gözlerini kapatmışlar. Gözlerini açtıkları tek bir konu var: Öcalan. Öcalan için yaptıkları eylemlere polis sert müdahale edince de…. ‘Demokratik siyaset yapmamızı engelliyorlar. Nerede bizim demokratik siyaset yapma hakkımız?' diye ortalığı inletiyorlar.

Kendilerine sadece şunu söylemek isterim: Gidin Amerika'ya, Usame Bin Ladin için minnacık bir eylem yapın. Görün bakın, bakalım demokratik siyasete müdahale nasıl oluyormuş.” .