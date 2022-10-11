Ahmet Hakan'dan HDP'ye ''Öcalan'' tepkisi
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, HDP’nin Öcalan yürüyüşlerine tepki gösterdi.
2022-10-11 09:07:54
Hakan, bir milletvekilinin ayağının kırılmasından dolayı polis şiddetinin tartışma konusu olduğu söz konusu HDP yürüyüşüyle ilgili kaleme aldığı “Böyle demokratik siyaset mi olur” başlıklı yazısında, şunları kaydetti:
“HDP, bir tek şey için sokaklara çıkıp yürüyüş yapıyor: Öcalan'ın serbest kalması. Ülkenin onca sorununa gözlerini kapatmışlar. Gözlerini açtıkları tek bir konu var: Öcalan. Öcalan için yaptıkları eylemlere polis sert müdahale edince de…. ‘Demokratik siyaset yapmamızı engelliyorlar. Nerede bizim demokratik siyaset yapma hakkımız?' diye ortalığı inletiyorlar.
Kendilerine sadece şunu söylemek isterim: Gidin Amerika'ya, Usame Bin Ladin için minnacık bir eylem yapın. Görün bakın, bakalım demokratik siyasete müdahale nasıl oluyormuş.” .
YORUMLAR (0)