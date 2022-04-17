Ahmet Hakan'dan Erdoğan'a ''2002 ruhuna dönüş'' tavsiyesi
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enflasyon ve hayat pahalılığı ile ilgili tavsiyede bulundu.
2022-04-17 08:35:29
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, enflasyon, hayat pahalılığı, kiralardaki artışlar konusunda hükûmetin acil eylem planını anlatması gerektiğini savundu.
Hakan yazısında, "Erdoğan, 2002 seçimlerini kazandığında... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık acil eylem planları açıklamıştı. Bugün tam da buna ihtiyaç var. Enflasyon, hayat pahalılığı, gıdadaki sorunlar, konut fiyatları, kiralardaki artışlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu sorunlarla ilgili... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık acil eylem planları yapıp açıklasa... Hem vatandaşın beklentisi karşılanmış olur hem de 2002 ruhuna dönülmüş olur." ifadesini kullandı. .
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