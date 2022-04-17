Ahmet Hakan'dan Erdoğan'a ''2002 ruhuna dönüş'' tavsiyesi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enflasyon ve hayat pahalılığı ile ilgili tavsiyede bulundu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, enflasyon, hayat pahalılığı, kiralardaki artışlar konusunda hükûmetin acil eylem planını anlatması gerektiğini savundu.

Hakan yazısında, "Erdoğan, 2002 seçimlerini kazandığında... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık acil eylem planları açıklamıştı. Bugün tam da buna ihtiyaç var. Enflasyon, hayat pahalılığı, gıdadaki sorunlar, konut fiyatları, kiralardaki artışlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu sorunlarla ilgili... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık acil eylem planları yapıp açıklasa... Hem vatandaşın beklentisi karşılanmış olur hem de 2002 ruhuna dönülmüş olur." ifadesini kullandı. .