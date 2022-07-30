Ahmet Hakan'dan CHP'ye: Bu ne hız, bu ne acele?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'dan sonra CHP'nin başına gelecek ismin tartışılmasına tepki gösterdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı sonrası liderlik koltuğuna kimin oturacağının tartışıldığı CHP'ye, "Bu ne acele?" diye sordu.

Hakan, yazısında "Her şey çok hızlı ilerliyor siyasette. Şöyle ki: Sanki Kemal Bey'in adaylığı yüzde yüz kesinleşmiş gibi... Millet, “Peki Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP'nin başına kim geçecek?” meselesine odaklanmış durumda. Oğuz Kaan Salıcı olabilirmiş. Özgür Özel olabilirmiş. Faik Öztrak bile olabilirmiş. Hatta ve hatta Ekrem İmamoğlu bile olabilirmiş. E bir durun ama... Önce Kılıçdaroğlu, adaylığını tescil ettirsin. Sonra kazansın. Belki kazanamazsa yeniden geçer CHP'nin başına. Bu ne hız, bu ne acele?" ifadesini kullandı. .