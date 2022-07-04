DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2502 ₺

EURO

17,6084 ₺

ALTIN

976,96 ₺

BİST

2.383,69 ₺

TIMETURK / POLİTİKA / Ahmet Hakan’dan 6'lı masaya: Artık toplanmayın ya da gizlice toplanın

Ahmet Hakan’dan 6'lı masaya: Artık toplanmayın ya da gizlice toplanın

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 6'lı muhalefet masasının dün 5. kez toplanmasını köşesine taşıdı.

2 Gün Önce
2022-07-04 08:08:29
Ahmet Hakan’dan 6'lı masaya: Artık toplanmayın ya da gizlice toplanın

Hakan, "6'lı masanın danışmanı olsam" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Dün yine toplandılar. Toplantıdan önce BBC Türkçe'de şöyle bir haber gördüm: '6 muhalefet lideri, bir kez daha bir araya geliyor. CHP kulislerine göre görüşmeden cumhurbaşkanı adayının eşkali çıkabilir.'

Bu tür haberler ve buna benzer imajlar nedeniyle... 6'lı masanın danışmanı olsam şu tavsiyede bulunurum: Artık toplanmayın ya da gizlice toplanın." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş