Ahmet Hakan’dan 6'lı masaya: Artık toplanmayın ya da gizlice toplanın

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 6'lı muhalefet masasının dün 5. kez toplanmasını köşesine taşıdı.

Hakan, "6'lı masanın danışmanı olsam" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Dün yine toplandılar. Toplantıdan önce BBC Türkçe'de şöyle bir haber gördüm: '6 muhalefet lideri, bir kez daha bir araya geliyor. CHP kulislerine göre görüşmeden cumhurbaşkanı adayının eşkali çıkabilir.'

Bu tür haberler ve buna benzer imajlar nedeniyle... 6'lı masanın danışmanı olsam şu tavsiyede bulunurum: Artık toplanmayın ya da gizlice toplanın." .