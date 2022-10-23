Ahmet Hakan: CHP'yi yönetmek, Türkiye'yi yönetmekten daha zor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “kimyasal silah” iftirasının ardından CHP’nin tutumuna değindi.

Hakan yazısında, "CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun “Türk Ordusu kimyasal silah kullanıyor” iftirasını, bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyacağını açıklaması... CHP'de tepkilere yol açtı. Bazı milletvekilleri, 'Bu bir iftiradır' diye haykırdılar. Kurumsal olarak ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Mehmetçiğimizin sicili tertemizdir” dedi. Bu açıklamaları yapan CHP'liler şunun farkında: Ahali, bu iftiraya karşı tepki bekler. Tepkisiz kalmak, seçim öncesi partiye puan kaybettirir." düşüncesini dile getirdi.

"Fakat CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ne yaptı? Bazı milletvekillerinin ve parti sözcüsünün yaklaşımlarını boşa düşürdü. “Belli ki kimyasal gaz kullanılmış” diyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek çıktı Kaftancıoğlu. Böylece Parti Sözcüsü Öztrak'ın çabası da azıcık örselenmiş oldu. Kim demişti, ne zaman demişti, pek hatırlamıyorum, şöyle bir söz çınlıyor kulaklarımda: CHP'yi yönetmek, Türkiye'yi yönetmekten daha zor."