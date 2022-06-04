Ahmet Hakan: Biz Kılıçdaroğlu’nu böyle bilmezdik

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun seçim performasına yer verdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "son günlerde olağanüstü performans sergilediğini" savunurken, "Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle bilmezdik. Kabul edelim ki yaman çıktı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'az zamanda çok büyük işler yaptığını' yazan Hakan, şu düşüncesini dile getirdi:

"İstanbul'u ve Ankara'yı partisine kazandırdı. Muharrem İnce gibi dişli bir ismi ekarte etti. Partiye tam anlamıyla egemen oldu. Gözünün üzerinde kaşın var diyen tek kişi kalmadı yanında yöresinde. Altı partiyi bir araya getirdi. Ahmet Davutoğlu gibi birini şu zamana kadar idare edebildi. Ekrem İmamoğlu'nu çatır çatır yedi. Mansur Yavaş'ı geri plana düşürdü. Herkesi kendi adaylığına alıştırdı. 'Erdoğan / Kılıçdaroğlu ikilemi'ni yarattı. Valla az buz işler değil bunlar.

Atak yapıyor. Gündem belirliyor. Muhalifleri etkileyecek işlere imza atıyor. Bir planı yürütüyor. Taktik yapıyor. Strateji yapıyor.

Tabii ki daha yolun başındayız. Tabii ki 'oy alabilme kabiliyeti' açısından durumunda bir değişikliğin olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Tabii ki henüz Meral Akşener son sözünü söylemiş değil. Tabii ki arada çok vahim taktik ve stratejik hatalar yapıyor. Tabii ki bu yolun mutlu sonla bitip bitmeyeceği henüz acımasız biçimde belirsiz.

Fakat yine de... Şu son günlerde sergilediği şu olağanüstü performansa bakıp da... 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle bilmezdik. Kabul edelim ki yaman çıktı' demezsek hakkaniyetsizlik yapmış oluruz."