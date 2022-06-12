Ahmet Hakan: Akşener ''He'' derse adaylığa en yakın isim Kılıçdaroğlu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında muhtemel adaylar ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Şimdilik adaylığa en yakın isim Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii Meral Akşener de 'He' derse... Parolası şu: 'Ben tek aday olmayacağım, altılı masadakilerle birlikte aday olacağız.” görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Mansur Yavaş: İkincilik onda. Pek istekli görünmek istemiyor. Bunu da başarıyor. Ama top ayağına gelirse tabii ki aday olur. Parolası şu: “Sus, konuşma. Sus, konuşma. Sus, konuşma.” Ekrem İmamoğlu: Çok badireler geçirdi. Biraz yaldız dökülmesi yaşadı. Fazla hareketlenmesinin yol açtığı sorunlarla boğuştu. Ama yarıştan kopmuş değil. Parolası şu: “Meral Hanım, tek umudum sensin. İlhan Kesici: “Kasıma kadar İsmet abi” diye söz vardır. Siyasi literatüre girmiştir. Kesici, bir tür ‘İsmet abi'dir. Eğer işler bir çıkmaza girerse... Eğer bir toparlayıcıya ihtiyaç duyulursa... Sürpriz olarak çıkabilir. Parolası: “Beklemekteyim.” ifadesini kullandı.