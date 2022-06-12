Ahmet Hakan: Akşener ''He'' derse adaylığa en yakın isim Kılıçdaroğlu
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında muhtemel adaylar ilgili düşüncelerini dile getirdi.
2022-06-12 07:59:30
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Şimdilik adaylığa en yakın isim Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii Meral Akşener de 'He' derse... Parolası şu: 'Ben tek aday olmayacağım, altılı masadakilerle birlikte aday olacağız.” görüşünü savundu.
Hakan yazısında, "Mansur Yavaş: İkincilik onda. Pek istekli görünmek istemiyor. Bunu da başarıyor. Ama top ayağına gelirse tabii ki aday olur. Parolası şu: “Sus, konuşma. Sus, konuşma. Sus, konuşma.” Ekrem İmamoğlu: Çok badireler geçirdi. Biraz yaldız dökülmesi yaşadı. Fazla hareketlenmesinin yol açtığı sorunlarla boğuştu. Ama yarıştan kopmuş değil. Parolası şu: “Meral Hanım, tek umudum sensin. İlhan Kesici: “Kasıma kadar İsmet abi” diye söz vardır. Siyasi literatüre girmiştir. Kesici, bir tür ‘İsmet abi'dir. Eğer işler bir çıkmaza girerse... Eğer bir toparlayıcıya ihtiyaç duyulursa... Sürpriz olarak çıkabilir. Parolası: “Beklemekteyim.” ifadesini kullandı.
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