Ahmet Davutoğlu: Bütün AK Partililerin mal varlığı araştırılsın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayın programında AK Partililerin mal varlığının araştırılmasını istediğini söyledi.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, bugün FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Küçükkaya'nın da sorularına yanıt verdi.

Davutoğlu, sık sık halk meydanlarında kendisine gösterilen "davanı sattın" tepkilerine de cevap verdi.

"BANA İHANET ETTİN GİBİ SÖZLERLE GELDİKLERİNDE..."

Davayı satmadığını belirten Davutoğlu, bu tepkilerin de yönlendirmeli olduğunu vurgulayarak "Birisi bana neden Cumhurbaşkanı'na sadakat göstermedin derse ben de derim ki" ben milletin 1 kuruşuna bile sadakat gösterdim. Benim karşıma fakir Anadolu insanları çıkıp sen neden davaya ihanet ettin gibi bir sözle geldiği zaman ben de bunu söylerim. Bunlar yönlendirmeli sorular. Bana bunu söyleyen adamlar yanımdan ayrılırken diğerlerine bana bunu söyle dediler diyor. Anadolu insanı beni bilir. Böyle tepkiler geldikçe şunu söyleyeceğim "ben o makamları mevkileri millet için terk ettim. Niye? Ülke krize girmesin diye..." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu konuşmasının devamında "Bütün AK Partililerin mal varlığı araştırılsın, meydan okuyorum. Benim oğlumu ve damadımı kimse tanımaz. Devlet böyle yönetilir. Siyasi ahlak yasasını Meclis'e sevk ettim, Cumhurbaşkanı onaylamam dedi. Sayın Erdoğan'ın hatası milletten uzak kalmış olmak." dedi. .