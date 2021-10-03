Ahmet Davutoğlu: Arkama bakmadan istifa ettim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'İlkesel ayrılığa düştüğüm zaman hiç tereddüt etmedim arkama bakmadan istifa ettim' ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlui partisinin İstanbul İl Başkanlığının Şişli'de düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, "Kürt sorunu ile ilgili muhatap kim?" sorusuna "Türkiye'de meşru olarak kurulmuş, faaliyet yapan, mecliste bulunan herkesle görüşürüz. Bu konuda herhangi bir sınır, bir rezerv konmasını da demokrasinin en önemli unsurları olan siyasi partiler açısından sıkıntılı görürüz. Muhatap kimdir biliyor musunuz? Muhatap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kürt vatandaşlarımızın tümüdür. HDP'yi ya da herhangi bir parti Kürtler söz konusu olduğunda sadece HDP'yi Türkler söz konusu olduğunda da başka bir partiye muhatap aldığınızda doğru bir tutum sergilenmiş olmaz. Türkiye'de etnopolitik bir yapı doğar. HDP'yle ve diğer bütün partilerle de her konuda görüşülebilir. Kürt sorunu bağlamında da doğrudan her bileşenle toplumun her kesimiyle Doğu ve Güneydoğu'da değil sadece Türkiye'nin büyük şehirlerinde de yaşayan bütün vatandaşlarımızla konuşarak yol almak en doğrusudur" diye konuştu.

"ARKAMA BAKMADAN İSTİFA ETTİM"

Ahmet Davutoğlu, "AK Parti içinde görev aldığı dönemde hiç istifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna ise "Cumhurbaşkanımız istifa edip Dışişleri Bakanı olmam gerektiğini ifade ettiğinde tümüyle istifa edip akademik hayata dönmek istediğimi söyledim ama herhangi bir problem olduğundan değil. Daha sonra barbarca kapatılan Şehir Üniversitesi'nin kurulabilmesi için bir akademik çalışma yapmayı düşünüyordum. Bir o dönemdir. Daha sonra Dışişleri Bakanı olduğumda herhangi bir istifa düşüncem olmadı. Görevimi yaptım. Başbakanken, Türkiye'nin bütününü yönetmeye başladığında giden aksaklıkları çözmek için reform paketleri başta şeffaflık, siyasi ahlak gibi oluşturduğum zaman ilkesel ayrılığa düştüğüm zamanda hiç tereddüt etmedim arkama bakmadan istifa ettim. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra da doğru bildiğim hakikatleri önce içeride sonra dışarıda söyledim." diyerek yanıt verdi.

Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ararsa ben her zaman söyledim. Herkesle görüşürüm. Memleket meselesi söz konusuysa kimseyi dışlamam" ifadelerini kullandı.

ABD ile olan ilişkilerle ilgili ise Sorunların temeli ilişkilerin şahsileşmesidir" ifadelerini kullanan Davutoğlu, yapacağı ilk işin tekrar "kurumsal ilişkileri dönüştürmek ve ciddi kurumsal yenilenme gerçekleştirmek" olacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.