Adil Karaismailoğlu Kimdir, Nerelidir? Adil Karaismailoğlu Siyasi Hayatı

Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu aslen nereli? Adil Karaismailoğlu hangi görevlerde yer aldı? Adil Karaismailoğlu, Türk mühendis, siyasetçi ve mevcut ulaştırma ve altyapı bakanıdır. 28 Mart 2020'de cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyeti ulaştırma ve altyapı bakanlığı görevine getirildi. Adil Karaismailoğlu, son zamanlarda meydana gelen Gaziantep ve Mardin illerindeki trafik kazalarından dolayı gündemde yer aldı. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Adil Karaismailoğlu Kimdir?

Adil Karaismailoğlu 19 Mayıs 1969'da Trabzon'da doğdu. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesinde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi dalında Yüksek lisans yaptı. Karaismailoğlu, 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde, 1998'de ise İETT Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde yer aldı. 2002 yılında İBB Trafik Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak atandı. 16 Kasım 2009 tarihinde ise Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü de görev yaptı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Temmuz 2016 tarihinde ise Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı yaptı. 26 Nisan 2018'de İBB Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 28 Haziran 2019'da görevinden istifa etti. 20 Eylül 2019'Da Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atandı. 28 Mart 2020 tarihinde ise Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı. Karaismailoğlu, evli olup 2 çocuk babasıdır.