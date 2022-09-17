“Aday dayatması doğru değil” diyen Deva Partisi Abdullah Gül’ü mü işaret etti?

CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” şeklindeki açıklaması tartışılmaya devam ediyor. DEVA Partisi kaynakları “Kamuoyu üzerinden aday dayatmaları yanlış” derken, Ali Babacan’dan '6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir” çıkışı geldi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun dünkü Hürriyet gazetesine yaptığı “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” şeklindeki açıklaması tartışılmaya devam ediyor. Kuşoğlu'nun açıklamaları sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''6'lı masanın karar verdiği, vereceği konular ile ilgili'' değerlendirmede bulunulmamasını istediği ifade edilirken, açıklamalar tartışılmaya devam edildi.

EN SERT TEKİ DEVA'DAN

6'lı masa içinden Kuşoğlu'nun açıklamalarına en sert tepki ise DEVA Partisi'nden geldi. Cumhuriyet gazetesine konuşan DEVA Partisi kaynakları “Kamuoyu üzerinden aday dayatmaları yanlış. Kim olursa olsun adı zikredilen adaylara da fayda sağlamaz, zarar verir. 6'lı masaya dahil olan tüm partilerin yetkilileri bu hususlarda daha hassas olmalı ve masanın mutabakatına uymalı. Öncelikle geçiş süreci yol haritasında mutabakata varılması, akabinde bir hükümet programı üzerinde mutabakat sağlamamız gerekir” açıklaması yaptı.

7'NCİ İSİM DE OLABİLİR

Öte yandan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için “7'nci isim” çıkışı geldi. Genel BaşkanAli Babacan, parti çalışması kapsamında gittiği Elazığ'da konuştu. Babacan, "6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir. Biz bugüne kadar 6'lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. Erken buluyoruz. Geçiş sürecinin yol haritası ve politikalar konusunda mesafe kaydetmeden isim belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut sistemde her partinin genel başkanı o partinin cumhurbaşkanı adayıdır. DEVA Partisinin B planı da bu olacaktır. Fakat biz B planının üzerinde çok durursak orada bir umutsuzluk var havası oluşuyor. O yüzden biz B planından çok bahsetmiyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak" ifadelerini kullandı. Babacan'ın bu açıklaması, partisinin de sürekli anıldığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü yeniden aday gösterme çıkışı olarak yorumlandı. .