Aday belli olacak mı, olmayacak mı? Altılı masadan son dakika haberi!

Yeni Şafak’ın haberine göre; 6’lı masadan bu kez adaya ilişkin ‘eşkâl’ bekleniyor. Liderlerin geçmiş süreçte olası adaya ilişkin ferdi olarak dile getirdiği kriterlerin bu kez toplantı sonrasında yayınlanan ortak metne girebileceği ileri sürülüyor. A haber muhabiri ise aday konusunun bu Pazar günkü toplantıda da gündeme gelmeyeceğini belirtti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Altılı masa, Saadet Partisi'nin (SP) ev sahipliğinde ilk turun son toplantısına hazırlanıyor. Ancak, Pazar günü gerçekleşecek toplantı sonucunda Cumhurbaşkanı adayının gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre; 6'lı masadan bu kez adaya ilişkin ‘eşkâl' bekleniyor. Liderlerin geçmiş süreçte olası adaya ilişkin ferdi olarak dile getirdiği kriterlerin bu kez toplantı sonrasında yayınlanan ortak metne girebileceği ileri sürülüyor.

İlk turun son buluşması Saadet'te!

CHP'nin öncülüğünü yaptığı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle bir masa etrafında toplanan 6 lider, ilk tur aylık buluşmalarının sonuncusunu bu pazar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıda oluşturulan teknik komisyonların çalışmalarına ilişkin raporlar gözden geçirilecek.

Ortada aday yok

Kamuoyunda, 6'lı masaya yönelik hedeflenen sistemden ziyade tek bir adayda uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı ve bu adayın kim olacağı merakı ağır basıyor. Söz konusu merakın giderilmesinde masayı oluşturan partilerin koridorlarında önümüzdeki aylar işaret edilirken, sürpriz bir iddia da konuşuluyor. Buna göre hafta sonu yapılacak zirve sonrasında mutat olarak paylaşılan metinde gelecekte izlenecek yol haritasının yanı sıra olası adayın eşkâline yer verilebileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda olası adayda bulunacak özellikler ve kriterler ilk kez ortaklar tarafından vurgulanmış olacak.

45 gün ara verilecek

A haber muhabiri Tülin Ağaoğlu da bu sabah katıldığı A haber canlı yayınında, aday konusunun bu Pazar günkü toplantıda da gündeme gelmeyeceğini belirtti. Altılı masa için çeşitli alanlarda kurulan komisyonların çalışmalarının değerlendirileceğini ve seçim takvimi konusunun ele alınacağını bildiren Ağaoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan ile SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun gündemde tuttuğu “Koalisyon Protokolü” konusunun konuşulmasını gündemde tutacaklarını belirtti. Buna göre; altılı masanın seçimden sonrası ortak hareket etme için koalisyon protokolünün gündeme alacağı tahmin ediliyor. Ağaoğlu ayrıca Pazar günkü ilk tur son toplantısı sonrası altılı masaya 45 günlük bir ara verileceğini bu süreçte muhalefet partilerin toplumdaki algıyı ölçmek için kamuoyu araştırmaları yapacaklarını kaydetti.