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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

2 Saat Önce
2022-02-01 16:40:57
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.

Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü. (Akşam) .

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