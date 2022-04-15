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Açıklamaları gündem oldu! Karamollaoğlu'ndan ''ittifak içinde ittifak'' açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir' sözlerine açıklık getirdi.

15 Dakika Önce
2022-04-15 07:28:00
Açıklamaları gündem oldu! Karamollaoğlu'ndan ''ittifak içinde ittifak'' açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler CHP, İYİ Parti, Saadet partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin bulunduğu 6'lı masada işlerin yolunda gitmediği yorumlarına sebep olmuştu.

"ALTILI MASAYLA İLGİLİ FARKLI BİR FİKİR GÜNDEME GETİRMEDİK"

Gündem olan bu sözler sonrası Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak dün kullandığı ifadelere açıklık getirdi.

Paylaşımında Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, "ittifak içinde ittifaklar" olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik." dedi.

"DP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ 'İTTİFAK İÇİNDE BİR İTTİFAK' GİBİ OLABİLİR"

Açıklamalarını sürdüren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.

"BİRKAÇ AY SONRA DAHA RAHAT KONUŞABİLİRİZ"

Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim. Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz.

"BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, 'acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!" .

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