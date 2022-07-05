Abdurrahman Dilipak: Hilafetin kaldırıldığı sanılıyor; hilafet değil, hilafetin makamı kaldırıldı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi sonrası başlayan “laiklik” tartışmalarını değerlendirdi.

Dilipak, bugünkü yazısında, laiklik, şeriat, cumhuriyet, hilafet tartışmasının ülkede bitmeyeceğini belirterek “Aslında bu kavramları seven de, ona karşı çıkanlar da bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Ve herkese akıl vermeye kalkıyorlar. Kendileri gibi düşünmeyenleri tehdit ediyorlar. Çevrenizdekilere sorun bakalım, “cumhur” ne demek!. Çoğu cumhur “halk”, cumhuriyet “halkçılık” filan diyecektir. Oysa 6 Ok'un biri cumhuriyetçilik, diğer laikçiliktir. Peki cumhuriyeti bilmiyoruz da, hilafeti biliyor muyuz! Yok canım! Birçok kişi hilafetin kaldırıldığını sanıyor. Açın bakın yasaya, hilafet değil, hilafetin makamı kaldırıldı. Peki yasada bu nasıl ifade ediliyor: ‘Hilafet mana ve mefhum olarak Cumhuriyetin şahsı manevisinde mündemiçtir'. “ diye yazdı.

Laikçilerin aslında laik olmadığını tek bildiklerinin “Din devlet ayrılığı” olduğunu ifade eden Dilipak, şöyle devam etti:

"Hilafetten cumhuriyete intikal eden yetki ve sorumluluğu tedvire memur olmak üzere Diyanet örgütlendi ve Dini Vakıflar, Vakıflar İdaresine bağlandı.

Siz ‘Laik devlet' diyorsunuz ya, o devlette imamlar devlet memuru, siz ‘Hacı-hoca' demeyi yasakladınız ya, o ‘Hacı – hoca' takımı maaşlı devlet memuru, zorunlu din dersi var bu memlekette.

Bir yanda ‘Hacı' demek yasak, öte yandan devlet ‘Hac yönetmeliği' yayınlar ve insanların hacı olması için organizasyon yapar.

Diyaneti kaldıralım desen, dini vakıflar kurulacak sivil bir dini cemaat yapısına devredilmesi gerek.

Tüm dünyadaki Müslümanların cemaat örgütleri de bir araya gelip kendileri için bir yönetici seçmesi gerek. Ne Türkiye, ne öteki İslam ülkeleri, ne de batılılar böyle bir şey istemezler. “ .